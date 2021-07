Fall Guys accoglie Ratchet e Clank: svelato in video l'evento speciale

A stretto giro di posta dall'annuncio della partnership tra Sony e miHoYo per portare Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West in Genshin Impact, anche Mediatonic si unisce al festival dei crossover PlayStation annunciando l'evento speciale di Fall Guys con Ratchet e Clank.

Gli emuli delle caramelline di Ultimate Knockout potranno partecipare a un evento a tempo limitato di Ratchet & Clank su PS4 e PlayStation 5. Il crossover interdimensionale tra Fall Guys e Ratchet & Clank Rift Apart sarà caratterizzato da tante sfide speciali con protagonisti, ovviamente, i due eroi della serie platform di Insomniac.

Le attività da svolgere nel corso della prima fase dell'evento, prevista dal 26 luglio all'1 agosto, daranno accesso a una pletora di costumi, stendardi, emote ed elementi cosmetici. Partecipando a queste attività sarà quindi possibile acquisire punti da spendere nello sblocco di oggetti come il Modello Lombax (1000 punti), l'emote Groovitron (2000 punti) o il costume di Ratchet (1600 punti per la parte inferiore, 3200 punti per la parte superiore).

Tra il 6 e il 15 agosto, verrà poi il turno della seconda fase dell'evento speciale, con altrettanti elementi estetici da sbloccare che saranno dedicati, questa volta, a quella pasta d'automa di Clank. Vi lasciamo alle immagini e al video d'annuncio dell'evento dedicato a Ratchet e Clank, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine trovate un riassunto sulle novità della Stagione 5 di Fall Guys.