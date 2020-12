Fall Guys accoglie i samurai: arriva la skin dedicata a G2 Esports

In seguito alla pubblicazione di Fall Guys: Ultimate Knockout, gli sviluppatori di MediaTonic avevano indetto un'iniziativa a scopo benefico, volta a raccogliere fondi per l'associazione SpecialEffect, che in Gran Bretagna si occupa di offrire strumenti volti a dedicarsi ai videogiochi a bambini affetti da disabilità.

Per incentivare le donazioni, la software house aveva promesso l'introduzione di una skin a tema per i soggetti che avessero offerto in dono la cifra più alta. Ebbene, la vittoria era stata infine conquistata da un tandem costituito dal noto streamer Ninja, MrBeast, Aim Lab e G2 Esports. Complessivamente, l'iniziativa aveva condotto alla raccolta di circa un milione di dollari a beneficio delle attività condotte da SpecialEffect. Nel tempo, MediaTonic ha provveduto ad introdurre nel proprio battle royale i costumi dedicati a Ninja e a MrBeast, mentre ora è il turno di G2 Esports.

Il team di sviluppo, dalle pagine dell'account Twitter ufficiale di Fall Guys: Ultimate Knockout, ha infatti presentato la skin a tema, di cui potete visionare alcune immagini di anteprima grazie ai cinguettii disponibili direttamente in calce a questa news. Seguendo le linee di design di G2 Esports, il costume confezionato da MediaTonic rappresenta un samurai in armatura feudale dai colori nero e rosso. Per ottenerla, i giocatori dovranno investire una corona per la parte superiore ed una seconda corona per quella inferiore.