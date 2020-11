Fall Guys si aggiorna alla versione 1.11: cosa aggiunge il nuovo update?

I ragazzi di Mediatonic ampliano la già ricca offerta contenutistica di Fall Guys aggiornano il party game alla versione 1.11: scopriamo tutte le novità dell'update su PC e PlayStation 4.

Come anticipato nei giorni scorsi dagli autori inglesi, il nuovo update gratis di Fall Guys porta in dote Big Fans, un nuovo livello composto quasi esclusivamente da ventole e che, per questo, richiede la massima concentrazione (e un pizzico di fortuna!) per poter essere completato.

Il nuovo aggiornamento di Fall Guys aggiunge anche delle variazioni inedite per le ambientazioni già note, oltre a una revisione del sistema di selezione casuale dei livelli per rendere meno probabili le sfide Perfect Match, Tail Tag e Medieval Rounds.

Il team di Mediatonic è poi intervenuto per implementare un nuovo sistema di nomi su PC, aggiungere il selettore della regione dei server e migliorare il netcode per garantire una maggiore stabilità durante le partite più concitate e affollate. Cosa ne pensate di questo aggiornamento? Ritenete che vada nella giusta direzione o credete che gli sviluppatori inglesi debbano aggiungere o modificare altri elementi al loro party game?

Prima di leggere i vostri commenti, consigliamo a chi ci segue di leggere il nostro speciale su Fall Guys Stagione 2, con tutte le novità e le sorprese riservate da Mediatonic ai fan di questo colorato titolo multiplayer.