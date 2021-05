Fall Guys: l'aggiornamento 'Dave' introduce il cross-play tra PC e PS4

Come vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine, Fall Guys Ultimate Knockout si è aggiornato nelle ultime ore per accogliere il nuovo update Dave. Gli sviluppatori hanno diffuso qualche dettaglio in più in merito alle novità apportate con quest'ultima patch.

Come specificato all'interno di una serie di tweet pubblicati da MediaTonic, gli utenti di Fall Guys possono adesso divertirsi con alcune nuove modalità di gioco inedite introdotte nella Season 4.5. Tra queste troviamo The Slimescraper e Button Bashers: la prima viene descritta come un seguito di Slimb Climb, mentre la seconda permette di prendere parte a dei duelli 1v1 contro gli altri giocatori. Sono state aggiunte inoltre 55 nuove variazioni nel corso dei 12 round preesistenti.

L'altra importante novità è rappresentata dall'introduzione del cross-play tra l'utenza PC e console. I giocatori PS4 e PC ora possono essere abbinati nelle stesse lobby pubbliche e possono anche unirsi nelle partite personalizzate. Tuttavia, non è ancora possibile creare un party multipiattaforma, ma MediaTonic sta lavorando anche a questo.



Infine, presente l'immancabile enorme elenco di correzioni di bug, insieme ad altri miglioramenti ai problemi di latenza, con un indicatore visivo che mostrerà ora la qualità della connessione. Pubblicando la patch in questione, sembra che i ragazzi di MediaTonic si siano dimenticati di rimuovere i riferimenti al codice sorgente di Fall Guys, aumentando così il rischio di esposizione all'attività dei cheater.