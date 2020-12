Fall Guys e Among Us: Impostori contro Caramelline nella mod di Star Wars Battlefront 2

L'irresistibile ascesa di Among Us e Fall Guys Ultimate Knockout spinge i modder di Star Wars Battlefront 2 a dare vita, a suon di blaster e spade laser, alla sfida definitiva tra i due giochi rivelazione del 2020.

L'ultimo lavoro dei modder di Star Wars Battlefront 2 trae quindi spunto dalla guerra a distanza combattuta dagli Impostori mascherati di Among Us e dalle Caramelline di Fall Guys per la conquista del maggiore spazio di visibilità sulle piattaforme di streaming.

Il creatore di contenuti ToastedShoes ha colto al volo l'occasione per inscenare una battaglia tra gli eroi dei party game di Innersloth e Mediatonic, sperando così di scoprire quale fazione possa ambire al dominio ideale delle Galassie Lontane Lontane di YouTube e Twitch. Il tutto, nell'attesa di scoprire chi, tra Among Us e Fall Guys, saprà prevalere nella sfida per il Best Multiplayer Game (insieme ad Animal Crossing, COD Warzone e Valorant) che andrà in scena nella notte tra il 10 e l'11 dicembre nel corso della cerimonia che decreterà il GOTY dei The Game Awards 2020.

Dal palco dei TGA 2020, oltretutto, assisteremo alle prime scene di gameplay della Stagione 3 di Fall Guys e alla presentazione ufficiale della nuova mappa di Among Us.