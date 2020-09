Fall Guys e Animal Crossing pronti a diventare LEGO: tra le 35 nuove proposte

Mentre il successo di Animal Crossing: New Horizons prosegue incontrastato, con il gioco che mantiene salda la prima posizione tra i giochi più venduti su Amazon nel 2020, si afferma anche l'ascesa di Fall Guys: Ultimate Knockout.

I due giochi vantano entrambi community notevolmente ampie e attive, tanto che le produzioni a firma Nintendo e MediaTonic hanno fatto la propria comparsa in un interessante elenco pubblicato da LEGO. Si tratta di una selezione di 35 potenziali set LEGO, sui quali gli appassionati degli iconici mattoncini sono chiamati a esprimere la propria opinione. Quelli più apprezzati dal pubblico, infatti, avranno l'opportunità di essere presi in considerazione per la produzione su larga scala da parte del colosso danese.

Ebbene, come potete verificare in calce, tra le proposte figurano una creazione a tema Animal Crossing: New Horizons e una riproduzione di un livello di Fall Guys: Ultimate Knockout! I due set trovano posto all'interno del variegato insieme, che include creazioni a tema UP, Naruto, Portal 2 e moltissimi altri. Presenti ovviamente anche creazioni non ispirate a brand esistenti, come velieri, angoli cittadini occupati da fast food o spettacolari mulini a vento e montagne russe.



Cosa ve ne pare di queste creazioni LEGO? L'elenco dei set più votati sarà reso noto a inizio 2021.