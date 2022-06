Fall Guys: arriva il crossover con Sonic? Nuova mappa e skin emerse in rete

Adesso che Fall Guys è divenuto gratis raggiungendo 20 milioni di giocatori, il celebre battle royale di Mediatonic sta godendo di una seconda giovinezza e si prepara a divenire sempre più ricco nel prossimo futuro con nuovi contenuti e collaborazioni con altri brand famosi.

Proprio a tal proposito sembra che un crossover tra Fall Guys e Sonic The Hedgehog sia effettivamente in programma, almeno stando ad alcune immagini emerse in rete che confermerebbero l'arrivo di contenuti ispirati alla serie SEGA nel titolo di Mediatonic. Non solo arriveranno skin alternative basate sui personaggi di Sonic, ma è prevista anche una mappa nuova di zecca sempre basata sul franchise con protagonista il porcospino blu, intitolata Bean Hill.

Chiaramente quanto emerso deve essere preso con le pinze fino a quando non arriveranno conferme ufficiali dagli sviluppatori o dalla stessa SEGA.In ogni caso ciò sarebbe un'ulteriore conferma di quanto gli sviluppatori vogliano puntare sempre più forte su Fall Guys ora che è divenuto free-to-play, e collaborazioni simili potrebbero attirare l'attenzione di un pubblico ancora più rispetto rispetto al bacino d'utenza attuale già considerevolmente cresciuto.

Del resto, la popolarità del gioco ha raggiunto un punto tale che Fall Guys è arrivato ad insidiare Fortnite, divenendo uno dei titoli più giocati in assoluto su Xbox negli Stati Uniti e superando addirittura COD Warzone.