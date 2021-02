Fall Guys arriva su Switch: conferma e finestra di lancio dal Nintendo Direct

Il team di sviluppatori di casa MediaCreate lo avevano suggerito a più riprese, ma senza mai confermare al pubblico la notizia in maniera del tutto ufficiale.

In occasione del Nintendo Direct del 17 febbraio giunge invece l'annuncio definitivo: Fall Guys arriverà presto su Nintendo Switch! Le peculiare sfide de coloratissimo party game sono pronte a sbarcare sulla console ibrida della casa di Kyoto, con i giocatori che potranno così avventurarsi tra trappole e sfide sia in portatilità sia in modalità home console. Il battle royale non dispone al momento di una data di lancio specifica, ma Devolver Digital ha già fissato la finestra di uscita per l'estate del 2021. Con la complcità della bella stagione, il battle royale raggiungerà così nuovi lidi, varcando i confini di PC e PlayStation 4 (e PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità).



Per l'occasione non poteva ovviamente mancare un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.