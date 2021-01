Fall Guys sta per arrivare su Xbox Game Pass? Un messaggio sospetto dagli sviluppatori

Già disponibile su PC e PlayStation 4, Fall Guys Ultimate Knockout, uno dei fenomeni pop videoludici più importanti verificatosi nel corso dello scorso anno, potrebbe essere in dirittura d'arrivo su Xbox.

A destare i sospetti, alcuni messaggi pubblicati recentemente su Twitter, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia: ad un post pubblicato dall'account di Xbox Game Pass hanno risposto direttamente gli sviluppatori di Fall Guys, i quali dimostrano di avere una certa complicità con Microsoft nonostante il titolo non sia ancora disponibile sulle loro console.

Certo, potrebbe trattarsi di un semplice scambio di battute scherzose tra le due parti, ma tanto è bastato per alimentare le speranze dei fan in vista di una possibile introduzione del titolo multiplayer online sul Game Pass. Del resto, Fall Guys ha ottenuto una straordinaria popolarità proprio quando è stato distribuito gratuitamente su PS4 tramite il PlayStation Plus, ed una mossa legata al servizio di gaming on demand di Microsoft potrebbe donare nuovo slancio alla produzione, riuscendo magari a catturare nuovi giocatori e ad attrarre nuovamente chi invece lo ha abbandonato da un po' di tempo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che da oggi sono disponibili all'interno di Fall Guys i nuovi costumi a tema DOOM. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Fall Guys Ultimate Knockout.