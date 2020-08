Fall Guys potrebbe arrivare anche su Xbox One e Nintendo Switch

L'incredibile successo di Fall Guys: Ultimate Knockout, che sta conquistando i videogiocatori su PC e PlayStation 4, ha attirato l'interesse degli utenti Xbox One e Nintendo Switch, i quali vorrebbero poterci giocare sulla propria console di riferimento.

Sembrerebbe però che Mediatonic, il piccolo team responsabile del gioco, abbia già in mente di portare il gioco su altri lidi e ha di recente aggiornato il sito ufficiale di Fall Guys con alcune informazioni circa il possibile arrivo del gioco su piattaforme diverse da PS4 e PC.

Ecco di seguito il messaggio presente sul sito:

"Va chiarito che Fall Guys è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PC (Steam). Ci piacerebbe molto portare il gioco su altre piattaforme in futuro. Fateci sapere su Twitter e Discord quali sono le console o i dispositivi sui quali vorreste vedere il titolo!"

Dando un'occhiata ai social, sembra che siano davvero in tanti a desiderare una versione del gioco per la console ibrida Nintendo. Dopotutto si tratta di un gioco dal comparto tecnico molto semplice e perfetto per brevi sessioni di gioco, tutte caratteristiche che si sposano perfettamente con la filosofia di Switch.

Sapevate che nelle ultime ore Fall Guys Ultimate Knockout ha battuto Grand Theft Auto V su Steam?