Fall Guys: in arrivo il costume di Sonic The Hedgehog grazie alla collaborazione con SEGA

I rumor degli ultimi giorni sono stati ufficializzati, il publisher Devolver Digital e lo sviluppatore Mediatonic hanno annunciato una collaborazione con Sega per portare Sonic The Hedgehog su Fall Guys: Ultimate Knockout.

Il porcospino più veloce del mondo farà il suo esordio come contenuto aggiuntivo della Stagione 2 di Fall Guys sottoforma di un nuovo costume acquistabile in-game. La skin di Sonic The Hedgehog sarà disponibile a partire dal 14 ottobre e potrà essere sbloccato dallo store, nella sua forma completa, al costo di 10 Corone. Seguirà poi la possibilità di acquistare il costume diviso nelle tradizionali due parti al costo di 5 Corone l'una.

Questa non è la prima collaborazione di Mediatonic con altri famosi franchise della scena videoludica: le skin di Half-Life, Team Fortness 2 e Portal 2 sono infatti già disponibili per i giocatori. In rete circolano poi voci sempre più insistenti sul possibile arrivo di costumi dedicati a NieR Automata e The Witcher. Anche se questi outfit non sono ancora stati confermati, Yoko Taro è sembrato entusiasta all'idea di vedere le proprie creazioni all'interno del particolare battle royale.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno svelato tutte le novità in arrivo con il primo update delle Stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout.