Fall Guys: il suo arrivo su PlayStation Plus svelato giorni fa, ma nessuno l'ha notato

Quest'oggi Sony ci ha sorpresi annunciando - in anticipo sulla consueta tabella di marcia - i giochi PS4 gratis di agosto per PlayStation Plus. La sorpresa non s'è esaurita nemmeno quando abbiamo letto i nomi dei giochi inclusi...

Assieme a Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered (nella Instant Game Collection già da domani) c'è infatti anche Fall Guys: Ultimate Knockout, ovvero un gioco che non è ancora arrivato sul mercato e che quindi entrerà in PlayStation Plus il giorno stesso in cui verrà lanciato! L'ultima volta che è successa una cosa del genere era il mese di luglio del 2015, quando a debuttare è stato Rocket League. Sapete bene com'è andata a finire... il gioco di Psyonix è diventato un successo planetario!

Ebbene, sembra che gli sviluppatori avevano già provato ad avvisarci dell'arrivo di Fall Guys: Ultimate Knockout in PlayStation Plus. Come? Con una serie di messaggi pubblicati tra il 21 e il 22 luglio: il primo cominciava con la lettera P, il secondo con la lettera S e l'ultimo con il simbolo +. A rivelarlo sono stati i responsabili social dell'account ufficiale su Twitter, come potete vedere in calce a questa notizia. L'indizio, vedendolo adesso, appare chiarissimo, eppure comprendiamo perfettamente che sarebbe stato davvero difficile arrivarci!

Il Tweet con la "soluzione" ha generato tra l'altro un simpatico scambio di battute, cominciato con la risposta di PlayStation Europe, che ha scritto "Subdoli". A quel punto, gli sviluppatori di Fall Guys hanno implorato l'account ufficiale di PlayStation di non dirlo a Shuhei Yoshida, ora responsabile delle relazioni con gli studi indipendenti: "Per favore, non dite ha Yoshida che l'abbiamo svelato in anticipo". Il noto esecutivo di casa Sony ha poi risposto conla gif che potete vedere in calce a questa notizia.