Fall Guys: in arrivo tanti nuovi contenuti per rinfrescare il gioco!

Fall Guys è uno dei giochi rivelazione del 2020 e il suo successo ha colpito in prima battuta gli sviluppatori di Mediatonic, che non si aspettavano una ricezione tanto positiva per il loro scanzonato battle royale.

Joe Walsh, lead designer di Fall Guys, in un'intervista con Kotaku Australia ha dichiarato: "le nostre aspettative sono state ampiamente sorpassate dall'effettivo feedback che abbiamo ricevuto. Non si possono pianificare certe cose, non puoi predirle. A volte riesci ad essere semplicemente nel posto giusto al momento giusto". Walsh è poi entrato nel merito del concept di Fall Guys spiegando che: "ci è sempre sembrata una buona idea, ma non ci saremmo mai aspettati che avrebbe riscosso un tale successo".

Mediatonic ha in programma di pubblicare ancora molti contenuti per il party game più giocato del momento, e lo stesso Walsh ha specificato che lo studio è al lavoro su degli aggiornamenti per mantenere il gioco fresco e accattivante: "i livelli di Fall Guys sono costruiti con un occhio di riguardo per la varietà e al momento stiamo testando nuovi modi di giocare, come delle playlist speciali in cui i giocatori dovranno affrontare delle combinazioni di round inusuali". L'obbiettivo finale di Mediatonic è quello di restituire una sensazione di novità ad ogni avvio del gioco, con sempre qualcosa di mai visto prima da fare.

Vi ricordiamo che la stagione 2 di Fall Guys verrà ufficialmente annunciata giovedì 27 agosto in occasione dell'Opening Night Live della GamesCom.