Fall Guys: un assaggio della Stagione 2 nel video dell'Opening Night Live!

Dopo aver confermato la loro partecipazione alla Gamescom 2020, i ragazzi di Mediatonic hanno presentato la Stagione 2 di Fall Guys con un video trasmesso in coincidenza dell'Opening Night Live.

Consapevoli di dover bruciare le tappe e di dover offrire dei contenuti sempre freschi ai milioni di fan che stanno determinando il sorprendente successo di Fall Guys, gli autori del team londinese hanno così deciso di approfittare della vetrina mediatica dell'ONL 2020 per darci modo di sbirciare tra le pieghe della seconda Season di Ultimate Knockout.



Le novità che ci attendono a breve con l'inizio della prossima fase ingame di Fall Guys saranno davvero tante, come d'altronde hanno chiarito in questi giorni gli stessi ragazzi di Mediatonic lanciando degli aggiornamenti costanti che hanno contribuito ad arricchire e a migliorare l'esperienza multiplayer del loro piccolo grande kolossal. Tra queste, citiamo l'aggiunta di tante nuove sfide ambientate in scenari completamente inediti e una pletora di costumi originali a tema medievale. A questi, naturalmente, si aggiungeranno altri contenuti nel prosieguo della Stagione, dando così l'opportunità agli appassionati di sperimentare delle soluzioni di gameplay sempre nuove.



Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli sui contenuti che accompagneranno la Stagione 2 del fenomeno battle royale del momento, vi rimandiamo alla nostra recensione di Fall Guys Ultimate Knockout.