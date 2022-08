Fall Guys: Bean Hill Zone e tante sorprese in arrivo con l'evento speciale a tema Sonic

Le anticipazioni sull'arrivo dell'evento di Fall Guys x Sonic trovano finalmente conferma con l'annuncio, da parte dei ragazzi di Mediatonic, del festival di Ultimate Knockout per i 30 anni dell'iconica mascotte di SEGA.

Da giovedì 11 agosto, tutte le "caramelline da competizione" di Fall Guys sono invitate a partecipare allo spettacolo ingame dell'evento speciale per il trentesimo anniversario di Sonic the Hedgehog. Lo spettacolo ingame confezionato da Mediatonic spronerà i fagiolini a sfrecciare tra gli anelli di Bean Hill Zone, un'arena completamente inedita che si rifarà, ovviamente, al leggendario livello di Sonic.

Ogni partita disputata nella cornice di Bean Hill Zone vedrà competere i giocatori in una serie di sfide basate sulla raccolta degli anelli. Come da prassi per gli eventi di Fall Guys, anche in questo caso ci sarà spazio per tanti oggetti sbloccabili, tra cui il Nameplate di Bean Hill Zone (200 Punti), 200 Kudos (400 Punti), l'outfit Bonus Rings Pattern (600 Punti), 400 Kudos (800 Punti) e le mitiche sneakers di Sonic (1000 Punti).

L'evento speciale di Fall Guys x Sonic the Hedgehog si concluderà il 15 agosto: per tutta la durata dell'evento, nel Negozio di Fall Guys sarà possibile acquistare i costumi di Sonic, Tails, Knuckles, Super Sonic e del diabolico Dr. Robotnik, oltre alla nuova emote Sonic Foot Tap.