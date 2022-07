Fall Guys e il bug degli acquisti: Mediatonic si scusa e promette una skin gratis

Proprio ieri vi abbiamo parlato del grave bug relativo alle microtransazioni di Fall Guys Ultimate Knockout. A distanza di giorni dalle prime segnalazioni, il team di sviluppo è finalmente intervenuto sulla questione.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, alcuni utenti del free to play hanno segnalato un problema per cui la semplice visione dell'anteprima di un oggetto nel negozio poteva portare all'acquisto dello stesso, senza possibilità di annullarlo o di richiedere un rimborso. Inizialmente Mediatonic non ha ammesso il problema, ma il crescente numero delle segnalazioni ha messo il team con le spalle al muro e ha costretto la software house ad intervenire in merito alla problematica.

Qualche ora fa, infatti, è stato pubblicato un post sui canali social ufficiali in cui gli sviluppatori hanno ammesso l'esistenza del bug e hanno svelato il modo in cui si scuseranno con la community. Oltre ad aver promesso la possibilità di richiedere un rimborso per tutti gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 21 giugno 2022 fino al momento della risoluzione del problema, la cui data non è stata annunciata. In aggiunta, tutti i giocatori riceveranno la buffa skin Grandis in maniera gratuita.

In attesa di scoprire in che modo il negozio di gioco verrà rivisitato dal punto di vista estetico per prevenire questi problemi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la guida su come sbloccare la skin gratis del gladiatore d'oro in Fall Guys.