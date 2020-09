Fall Guys, tutti a caccia di Skin: il team svela i costumi più popolari

Tra uno schianto contro un portale invalicabile, faticose ascese lungo declivi scivolosi e improbabili tuffi in cerca della salvezza, i giocatori attivi su Fall Guys: Ultimate Knockout si sono dedicata anche alla caccia alle Skin.

Avanzando di livello o realizzando acquisti in-game, i partecipanti al chiassoso e variopinto battle royale possono infatti metter mano a diverse tipologie di costumi, che spaziano tra rappresentazioni di cactus e bucanieri, in un bizzarro carnevale di concorrenti. Ma quali sono le Skin di Fall Guys più amate dai giocatori del titolo PS4 e PC?



Ebbene, l'arcano è stato svelato dagli sviluppatori di MediaTonic, che hanno rivelato un'evoluzione nelle tendenze dei giocatori. Nella prima settimana di presenza del battle royale sul mercato, la community si è gettata con determinazione sul costume raffigurante un lupo, sbloccabile in seguito all'accesso a Fall Guys nel periodo di lancio. A contendere il primato al predatore, soltanto la Skin del piccione, tra le prime a poter essere conquistate accrescendo il livello del personaggio. Ora, i dati aggiornati a inizio settembre, rivelano che il costume più popolare in assoluto in Fall Guys è quello raffigurante un hot-dog. Ancora una volta, segue però a stretto giro il popolo dei piccioni. Qual è la vostra divisa d'ordinanza nell'opera MediaTonic?

In chiusura, ricordiamo che una nuova ondata di Skin è in dirittura di arrivo in-game. Contestualmente alla presentazione di tutti i dettagli sula Stagione 2 di Fall Guys, MediaTonic ha infatti offerto un primo sguardo ai costumi ispirati a maghi, draghi e cavalieri attesi prossimamente.