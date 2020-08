Fall Guys, macché 'caramelline': i personaggi sono enormi!

Dai seguitissimi profili social di Ultimate Knockout, i ragazzi di Mediatonic ingannano l'attesa per il reveal della Stagione 2 di Fall Guys e sorprendono il proprio pubblico svelando le esatte dimensioni delle olimpioniche "caramelle di gelatina" interpretabili dagli utenti.

In uno degli ultimi, esilaranti messaggi pubblicati dai gestori del profilo Twitter di Fall Guys, gli autori della software house londinese hanno inserito un'immagine che ritrae un eroe delle sfide battle royale di Ultimate Knockout di fianco alla sagoma di un essere umano.

Ebbene, stando a quanto svelato da Mediatonic, i paffuti protagonisti di Fall Guys non provengono da un microcosmo ma appartengono a una dimensione analoga alla nostra, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare in termini di proporzioni delle ambientazioni e degli stessi eroi del nuovo fenomeno videoludico del momento. Diversamente da quanto ipotizzato dagli appassionati, i personaggi di Fall Guys non sono delle "caramelline animate" ma dei pilloloni antropomorfi di 183 centimetri!

La rivelazione di Mediatonic, come era logico attendersi, ha scatenato la reazione della community con migliaia di messaggi condivisi sui social in un profluvio di meme e video divertenti. Già che ci siamo, ricordiamo a chi ci segue che Tencent e Bilibili hanno stretto una partnership con Mediatonic per portare Fall Guys su mobile in Cina.