Fall Guys: i cheater hanno già invaso i server della versione PC

L'enorme successo di Fall Guys Ultimate Knockout, che ha di recente superato le 2 milioni di copie vendute su Steam, ha attirato sul titolo Mediatonic anche un discreto numero di cheater, la cui presenza ha iniziato ad essere evidente nel corso dell'ultimo fine settimana.

I social network sono infatti stati invasi dai filmati pubblicati dagli utenti che mostrano questi furbetti in azione. Pare che siano diversi i modi attraverso i quali questi utenti barano e, in base al gioco, modificano la propria velocità o iniziano a prendere il volo per impedire agli altri di acciuffarli o essere immuni alle cadute. In alcuni casi l'utilizzo di trucchi è evidente, in altri è molto più complesso individuare i cheater, dal momento che solo alcuni modificano in maniera drastica i parametri del personaggio e gli utenti più furbi li incrementano lievemente, così da avere un vantaggio senza però dare troppo nell'occhio.

In ogni caso il team di sviluppo ha detto di essere al corrente del problema, che riguarda la sola versione PC, e che è al lavoro per risolverlo in maniera definitiva. In attesa di un aggiornamento che permetta almeno di segnalare questi utenti senza ricorrere al Discord ufficiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Fall Guys Ultimate Knockout.