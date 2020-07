Fall Guys: il colorato party game ispirato ai battle royale arriva ad agosto su PC e PS4

Nel corso dell'evento Devolver Direct che ha mostrato le prime scene di gameplay di Shadow Warrior 3 e svelato il frizzante progetto di Devolverland Expo, MediaTonic ha annunciato la data di lancio di Fall Guys su PC e PlayStation 4 con un trailer ricco di scene di gioco.

Fall Guys è stato presentato all'E3 2019 e promette di offrirci un'esperienza battle royale estremamente eccentrico, e non solo dal punto di vista squisitamente grafico ed estetico.

Diversamente dagli altri esponenti del genere, infatti, Fall Guys è un party game in piena regola che si serve del moderno linguaggio dei battle royale per offrirci sfide con lobby multiplayer da massimo 60 giocatori. Ogni gara prevede dei round in un crescendo di caos tra ostacoli bizzarri e combattimenti venati di elementi platform.

Grazie alla presenza di un motore fisico evoluto, il progetto di MediaTonic prevede delle sfide piene di originalità, oltre alle immancabili modalità multiplayer competitive e cooperative che contribuiranno ad ampliare ulteriormente il ventaglio di opzioni a disposizione degli appassionati.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che Fall Guys: Ultimate Knockout sarà disponibile dal 4 agosto di quest'anno su PC e in esclusiva console su PlayStation 4.