Fall Guys: come completare le sfide di Ratchet & Clank e sbloccare la skin gratis

Come avrete notato sulle nostre pagine, da oggi sono arrivate in Fall Guys le sfide a tema Rathcet & Clank, le quali permettono a tutti i giocatori di sbloccare gratuitamente una serie di oggetti legati alla serie PlayStation che includono l'immancabile skin dedicata al Lombax.

Qui sotto trovate tutte le sfide dell'evento e qualche consiglio su come completarle:

Dive 30 times (0/30) - Ricompensa: 100 Punti

Niente di più semplice: continuate a tuffarvi premendo il tasto Quadrato nel corso delle partite per completare la missione. Probabilmente riuscirete a completarla senza nemmeno accorgervene.

Dive 50 times (0/50) - Ricompensa: 200 Punti

Si tratta di un obiettivo identico a quello precedente, ma in questo caso l'obiettivo da raggiungere è di 50 tuffi.

Earn at least a Bronze Medal in Any Round 10 times (0/10) - Ricompensa: 100 Punti

Questa missione vuole che il giocatore ottenga per dieci volte una medaglia di bronzo, ovvero che arrivi almeno terzo nel corso di un round.

Earn at least a Silver Medal in Any Round 10 times (0/10) - Ricompensa: 200 Punti

Proprio come la sfida precedente occorre arrivare sul podio dieci volte, ma in questo caso dovrete faticare di più e arrivare almeno secondi per ricevere la medaglia d'argento.

Earn at least a Gold Medal in Any Round 5 times (0/5) - Ricompensa: 300 Punti

L'ultima sfida a base di medaglie è anche la più difficile, poiché dovrete arrivare primi in un round almeno cinque volte.

Reach Round 3 in Squad Duos Show (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Selezionate la modalità Squad Duos Show tra le playlist disponibili e gareggiate con un amico (o trovatene uno tramite matchmaking): l'obiettivo è quello di arrivare almeno al terzo round.

Reach Round 4 in Squad Duos Show (0/1) - Ricompensa: 200 Punti

La sfida in questione è identica alla precedente, ma l'obiettivo qui consiste nel sopravvivere fino al quarto round.

Qualify from Survival Rounds 4 times (0/4) - Ricompensa: 100 Punti

Tra le varie tipologie di round ve ne sono alcuni nei quali non si qualifica uno specifico numero di giocatori, ma passano al round successivo tutti quelli che sono ancora in vita allo scadere del tempo. La sfida in questione riguarda questi round e per completarla dovete sopravvivere a quattro di questi.

Qualify from Survival Rounds 10 times (0/10) - Ricompensa: 300 Punti

Se la precedente sfida richiede di superare con successo quattro diversi round basati sulla sopravvivenza, qui dovete qualificarvi in dieci match di questo tipo.

Win Squad Duos (0/1) - Ricompensa: 500 Punti

L'ultima sfida richiede ai giocatori di vincere nella playlist Squad Duos ed è quindi la più difficile di tutte. Non ci sono consigli per questa sfida se non quello di provare e riprovare fino ad avere successo.

Ecco di seguito le ricompense che si possono sbloccare al completamento delle sfide:

Banner leggendario per la personalizzazione del profilo online "Ratchet" - Obiettivo: 300 Punti

Colore raro per l'avatar "Ratchet" - Obiettivo: 600 Punti

Pattern leggendario per l'avatar "Lombax" - Obiettivo: 800 Punti

Pantaloni leggendari "Ratchet" - Obiettivo: 1.400 Punti

Busto leggendario "Ratcher" - Obiettivo: 1.600 Punti

Emote leggendaria "Groovitron" - Obiettivo: 2.000 Punti

Avete già visto il trailer della nuova Stagione 5 di Fall Guys?