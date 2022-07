Fall Guys: come funziona il minigioco Sum Fruit? Trucchi e regole per vincere

Tra i nuovi contenuti di Fall Guys (a riguardo, Fall Guys ha raggiunto i 20 milioni di giocatori nella sua versione gratis ), c'è anche un nuovo minigioco chiamato Sum Fruit, dove ai partecipanti è richiesto di contare la frutta caduta nell'arena per poi rispondere correttamente ad una domanda: ecco le regole e come si gioca.

Sum Fruit è scandito da varie fasi, durante le quali gli utenti dovranno contare, memorizzare e sopravvivere fino alla risoluzione finale dell'evento. All'inizio dello scontro, infatti, una serie di frutti diversi (quattro tipi differenti) viene gettata nell'arena in quantità casuali; ad esempio, potrebbero esserci 3 banane e 2 grappoli d'uva, e così via. I concorrenti dovranno quindi ricordare lo specifico numero con cui ogni frutto ha riempito l'area. Conclusa questa parte, il terreno comincerà a riempiersi di slime, costringendo così i giocatori a rifugiarsi su delle pedane.

Ha inizio così la fase conclusiva del match: su degli schermi ai lati dell'arena apparirà un numero con a fianco uno spazio vuoto ed un punto interrogativo. L'obiettivo è scegliere la pedana riportante il simbolo del frutto che all'inizio del minigioco è caduto nella stessa quantità riportata dal monitor: se avete contato due arance e il numero che leggete è lo stesso, allora fiondatevi sulla spazio corrispondente, sopravvivendo e passando così al turno successivo.

Forse il vostro prossimo ostacolo sarà un po' differente: non temete, ecco i trucchi per vincere nel circuito ad alta velocità in Fall Guys.