Fall Guys: come superare il livello Hex-A-Gone e vincere la Corona

Vi capita spesso di perdere la corona dorata ad un passo dalla vittoria in Fall Guys: Ultimate Knockout? Grazie alla nostra guida, imparerete alcuni trucchetti per evitare la frustrazione e agguantare finalmente l’agognata vittoria nel minigioco finale Hex-A-Gone.

Questo livello è uno dei tre minigiochi finali, all’interno dei quali vi scontrerete con un numero ridotto di giocatori, solitamente intorno ai 9 o 10 avversari, di cui solo uno riuscirà ad ottenere l’ambita corona d’oro assegnata al vincitore dell’intero show. Per vincere in un livello finale non dovrete fare altro che sopravvivere a tutti i vostri avversari ed evitare di essere eliminati finché non rimarrete in piedi solamente voi, oppure correre fino alla fine di un percorso zeppo di ostacoli e raggiungere per primi la corona posta alla fine della gara.

Nel caso specifico di Hex-A-Gone, vi ritroverete catapultati in un minigioco formato da alcuni piani sovrapposti a pavimentazione esagonale: voi e i vostri avversari comincerete tutti dal livello più in alto, e dovrete continuamente spostarvi da un esagono all’altro, poiché quelli che toccherete scompariranno dopo pochi attimi. Nel caso in cui perdiate l’appoggio sotto i vostri piedi, cadrete finché il pavimento di un altro livello non fermerà la vostra caduta; nel caso in cui cadiate fin sotto l’ultimo livello, verrete eliminati definitivamente. Vediamo quindi alcuni trucchetti per aumentare le vostre probabilità di sopravvivere e, quindi, di ottenere la vittoria finale e l’ambita corona:

la prima cosa da tenere a mente, è che questo minigioco può essere affrontato in maniera simile al videogioco Snake : nello specifico, il vostro obiettivo sarà quello di creare un percorso lungo ogni piano che vi permetta di non passare mai due volte nello stesso punto. Una volta imparata e padroneggiata questa tecnica, riuscirete a rimanere molto più a lungo su un singolo livello, aumentando così esponenzialmente le vostre possibilità di vittoria.

: nello specifico, il vostro obiettivo sarà quello di lungo ogni piano che vi permetta di non passare mai due volte nello stesso punto. Una volta imparata e padroneggiata questa tecnica, riuscirete a rimanere molto più a lungo su un singolo livello, aumentando così esponenzialmente le vostre possibilità di vittoria. il secondo trucco da ricordare è che avrete la possibilità di saltare fino a un esagono di distanza senza rischiare di cadere (ovvero, potrete saltare uno spazio, tra un esagono e un altro, largo quanto un esagono). Questo vi permetterà di mantenervi con più facilità sullo stesso piano, creando percorsi sempre più complessi mentre cercate di sopravvivere.

senza rischiare di cadere (ovvero, potrete saltare uno spazio, tra un esagono e un altro, largo quanto un esagono). Questo vi permetterà di mantenervi con più facilità sullo stesso piano, creando percorsi sempre più complessi mentre cercate di sopravvivere. infine, non preoccupatevi troppo di precipitare ai livelli inferiori finché siete ancora tra i primi a farlo: ritrovarvi da soli o quasi su un intero piano potrebbe essere un vantaggio, poiché vi permetterà di studiare un percorso molto più lungo e articolato e, perché no, potreste riuscire a eliminare una buona quantità di caselle in maniera tale da far cadere ancora più in basso chiunque dovesse scendere di livello dopo di voi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i trucchi per superare il livello Tip Toe. Avete già dato un'occhiata ai nostri consigli per qualificarsi durante il minigioco Slime Climb?