Fall Guys continuerà a crescere: Mediatonic apre un nuovo studio in UK

In attesa di scoprire quante statuette riusciranno a vincere con Fall Guys durante i The Game Awards 2020, i vertici di Mediatonic annunciano di aver ampliato la propria famiglia di sussidiarie con un nuovo studio a Leamington Spa (UK) che contribuirà allo sviluppo dei contenuti del loro ormai celebre party game.

Il nuovo studio sarà guidato dal vicepresidente della divisione artistica di Mediatonic, Phil Warner. Nell'annunciare l'apertura di una nuova sussidiaria che opererà di concerto con i già attivi team di Londra, Grighton, Guildford e Madrid, i rappresentanti di Mediatonic spiegano che lo studio rappresenterà "un importante complemento che assumerà personale con un'ampia gamma di competenze".

La quinta sussidiaria di Mediatonic avrà quindi il compito di "portare avanti l'impegno a lungo termine della compagnia per la creazione di contenuti stagionali coinvolgenti per la base di giocatori di Fall Guys e per contribuire alla realizzazione di molti altri progetti attualmente in cantiere. Il nuovo team ci permetterà di accogliere tanti nuovi sviluppatori e creativi che desiderano fare di Mediatonic la loro prima esperienza lavorativa in questa industria".

Dal mese di agosto ad oggi, Fall Guys ha venduto 10 milioni di copie su Steam ed è diventato il videogioco più scaricato della storia di PlayStation Plus. Il prossimo passo che Mediatonic compirà per evolvere il suo frizzante party game sarà Fall Guys Winter Knockout, l'importante fase ingame che dal 7 dicembre darà inizio alla Stagione 3 a tema invernale e natalizio.