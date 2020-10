Fall Guys Cosplay: non provate a cercare le immagini su Google!

Lo sappiamo, non appena avete letto il titolo vi siete precipitati a cercare "Fall Guys Cosplay" su Google Immagini... ci avete fatto caso? La maggior parte dei risultati sono semplicemente... spaventosi!

Come segnalato dal social media manager del profilo Twitter di Fall Guys, cercando questa keyword su Google Immagini è possibile imbattersi in foto di ogni tipo, tra cui alcune piuttosto curiose, come quelle condivide qui sotto. Due scatti piuttosto particolari e inquietanti, non trovate anche voi?

Non è del tutto chiaro se si tratti di una burla orchestrata dal social media manager di Mediatonic, ricordiamo che i profili ufficiali di Fall Guys non sono nuovi a trovate di questo tipo per mantenere alta l'attenzione sul gioco. Qualche settimana fa è stata pubblicata una immagine che mostra l'anatomia interna dei personaggi di Fall Guys, una rappresentazione davvero adatta per Halloween, considerando la stranissima conformazione degli organi interni dei simpatici pupazzoni protagonisti del gioco.

Tra poco Fall Guys vedrà l'arrivo di Godzilla e Mediatonic ha chiesto aiuto alla community per i prossimi aggiornamenti, la Season 2 non è riuscita a mantenere alta l'attenzione sul progetto, si pensa ora a nuovi update con contenuti in grado di conquistare un pubblico più ampio. Avete qualche idea in proposito? Fatecele sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.