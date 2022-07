Fall Guys: tutti i costumi e le skin crossover, quali sono e quanto costano

Ora che il party game di Mediatonic è entrato a far parte del panorama dei free-to-play, gli utenti interessati alla personalizzazione offerta da Fall Guys non sono mai stati così tanti. Ecco dunque un elenco dei migliori costumi speciali presenti nel battle royale, con tanto di prezzo in Corone (o Kudos) ed eventuale opera da cui sono tratti.

Prima di procedere, una premessa: alcuni articoli della lista non risultano più ottenibili in alcun modo, mentre altri possono ancora essere acquistati normalmente. Nel caso foste interessati ad averne qualcuno, vi consigliamo quindi di controllare spesso il negozio interno al gioco.

2B – NieR: Automata (10 Corone)

– NieR: Automata (10 Corone) AiAi – Super Monkey Ball (10 Corone)

– Super Monkey Ball (10 Corone) Aloy – Horizon: Zero Dawn (Evento Sfida di Aloy)

– Horizon: Zero Dawn (Evento Sfida di Aloy) Alyx – Half-Life: Alyx (10 Corone)

– Half-Life: Alyx (10 Corone) Ana – Spelunky (10 Corone)

– Spelunky (10 Corone) Astro Bot T-Rex – Astro Bot (10 Corone)

– Astro Bot (10 Corone) Astro – Astro Bot (Evento Sfida Sweet Thieves)

– Astro Bot (Evento Sfida Sweet Thieves) Bomberman – Bomberman (10 Corone)

– Bomberman (10 Corone) Bulletkin cenere – Enter the Gungeon (10 Corone)

– Enter the Gungeon (10 Corone) Bulletkin dorato – Enter the Gungeon (Pacchetto DLC Devolver Redux)

– Enter the Gungeon (Pacchetto DLC Devolver Redux) Cacodemone – DOOM (3 Corone)

– DOOM (3 Corone) Cappello Bunger – Bugsnax (3 Corone)

– Bugsnax (3 Corone) Chell – Portal (10 Corone)

– Portal (10 Corone) Clank – Ratchet & Clank (Evento Sfida di Clank)

– Ratchet & Clank (Evento Sfida di Clank) Crying Minotaur – Radiohead (10 Corone)

– Radiohead (10 Corone) Cuphead – Cuphead (10 Corone)

– Cuphead (10 Corone) Custode – Untitled Goose Game (10 Corone)

– Untitled Goose Game (10 Corone) Cyberdemon – DOOM (6 Corone)

– DOOM (6 Corone) Doom Slayer – DOOM (6 Corone)

– DOOM (6 Corone) Ezio – Assassin’s Creed (Premium Pass Stagione 1)

– Assassin’s Creed (Premium Pass Stagione 1) Filbo Fiddlepie – Bugsnax (10 Corone)

– Bugsnax (10 Corone) Gatto Robot Virtuale – Gato Roboto (Pacchetto DLC Devolver Redux)

– Gato Roboto (Pacchetto DLC Devolver Redux) Gatto Robot – Gato Roboto (10 Corone)

– Gato Roboto (10 Corone) Germoglio Impostore – Among Us (10 Corone)

– Among Us (10 Corone) Godzilla 1995 - Godzilla (10 Corone)

- Godzilla (10 Corone) Godzilla – Godzilla (10 Corone)

– Godzilla (10 Corone) Gordon Freeman – Half-Life (Bonus preordine via Steam)

– Half-Life (Bonus preordine via Steam) Gris – GRIS (10 Corone)

– GRIS (10 Corone) Guy Spelunky – Spelunky (Pass Stagione 5)

– Spelunky (Pass Stagione 5) Il Fantasma – Ghost of Tsushima (Pass Stagione 6)

– Ghost of Tsushima (Pass Stagione 6) Il Messaggero – The Messenger (Pacchetto DLC Devolver Redux)

– The Messenger (Pacchetto DLC Devolver Redux) Jack Skellington – Nightmare Before Christmas (22.000 Kudos)

– Nightmare Before Christmas (22.000 Kudos) Jacket – Hotline Miami (10 Corone)

– Hotline Miami (10 Corone) Jin Sakai – Ghost of Tsushima (Pass Stagione 6)

– Ghost of Tsushima (Pass Stagione 6) Kena – Kena: Bridge of Spirits (10 Corone)

– Kena: Bridge of Spirits (10 Corone) Kizuna AI – Vtuber (10 Corone)

– Vtuber (10 Corone) Knuckles – Sonic (22.000 Kudos)

– Sonic (22.000 Kudos) Mowgli – Il Libro della Giungla (10 Corone)

– Il Libro della Giungla (10 Corone) Mugman – Cuphead (10 Corone)

– Cuphead (10 Corone) Oca – Untitled Goose Game (10 Corone)

– Untitled Goose Game (10 Corone) Orso Baloo – Il Libro della Giungla (22.000 Kudos)

– Il Libro della Giungla (22.000 Kudos) P-Body – Portal 2 (10 Corone)

– Portal 2 (10 Corone) Banana – My Friend Pedro (10 Corone)

– My Friend Pedro (10 Corone) Prigioniero – Dead Cells (10 Corone)

– Dead Cells (10 Corone) Quorra – Tron (Pacchetto DLC Tron)

– Tron (Pacchetto DLC Tron) Ratchet – Ratchet & Clank (Evento Sfida di Ratchet)

– Ratchet & Clank (Evento Sfida di Ratchet) Re Louie – Il Libro della Giungla (Evento Sfida di Re Louie)

– Il Libro della Giungla (Evento Sfida di Re Louie) Rinzler – Tron (Pacchetto DLC Tron)

– Tron (Pacchetto DLC Tron) Rot – Kena: Bridge of Spirits (10 Corone)

– Kena: Bridge of Spirits (10 Corone) Sackboy – LittleBigPlanet (Evento Sfida di Sackboy)

– LittleBigPlanet (Evento Sfida di Sackboy) Sally – Nightmare Before Christmas (22.000 Kudos)

– Nightmare Before Christmas (22.000 Kudos) Santa Jack – Nightmare Before Christmas (Sfida Evento di Santa Jack)

– Nightmare Before Christmas (Sfida Evento di Santa Jack) Sark – Tron (22.000 Kudos)

– Tron (22.000 Kudos) SCOUT – Murder by Numbers (22.000 Kudos)

– Murder by Numbers (22.000 Kudos) Scout – Team Fortress 2 (10 Corone)

– Team Fortress 2 (10 Corone) Seccatore – Untitled Goose Game (10 Corone)

– Untitled Goose Game (10 Corone) Shere Khan – Il Libro della Giungla (22.000 Kudos)

– Il Libro della Giungla (22.000 Kudos) Shovel Knight – Shovel Knight (10 Corone)

– Shovel Knight (10 Corone) Sindaco – Nightmare Before Christmas (22.000 Kudos)

– Nightmare Before Christmas (22.000 Kudos) Sonic – Sonic (10 Corone)

– Sonic (10 Corone) Tron – Tron (Pacchetto DLC Tron)

– Tron (Pacchetto DLC Tron) Uovo Impostore – Among Us (Pass Stagione 4)

A proposito di costumi nati dall’incontro con altre opere videoludiche e non, ecco come sbloccare l’elmetto di Halo in Fall Guys, disponibile per tutti i giocatori dal 30 giugno al 4 luglio. Sulle pagine di Everyeye.it potete inoltre scoprire come ottenere le skin dorate della corona in Fall Guys, rese disponibili con l’arrivo della nuova stagione.