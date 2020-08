Fall Guys prima di Devolver Digital: il gioco rifiutato da dieci publisher!

L'incredibile successo di Fall Guys: Ultimate Knockout sta coinvolgendo sia l'utenza PC sia i giocatori PlayStation 4, che hanno avuto modo di accedere al titolo anche tramite PS Plus.

A contribuire al successo della produzione sono intervenuti molteplici fattori, che hanno portato a risultati in grado di sorprendere lo stesso team di sviluppo. Nel discutere del proprio battle royale, MediaTonic ha infatti confessato che Fall Guys: Ultimate Knockout sta superando le sue più rosee aspettative. La software è pronta a guardare al futuro, tanto che è già stata confermata l'imminente presentazione della Stagione 2 di Fall Guys.

Non mancano però anche alcune considerazioni legate al passato, in particolare alle difficoltà legate alla ricerca di finanziamenti per lo sviluppo. Dal proprio account Twitter, il Creative Director Jeff Tanton ha raccontato alcuni retroscena sulla nascita di Fall Guys: Ultimate Knockou, tra cui la volontà di trarre ispirazione dal celebre formato nipponico di Takeshi's Castle. Tra questi figura un dettaglio che, col senno di poi, ha dell'incredibile. Il battle royale del team è stato infatti rifiutato da ben dieci Publisher prima di riuscire a convincerne uno della propria bontà. A mostrarsi lungimirante è stata infine Devolver Digital, a cui si deve il merito di aver portato il titolo sul mercato.