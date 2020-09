Fall Guys, MediaTonic prima del battle royale: ben 130 giochi creati dal team

Fall Guys è uno dei giochi rivelazione del 2020 e tra non molto inaugurerà la sua seconda stagione di contenuti. Tuttavia questo fortunato party game non è il primo progetto di Mediatonic, che ha sviluppato circa 130 titoli dalla sua fondazione.

In un'intervista concessa ai colleghi di PC Gamer, il fondatore della software house Paul Croft ha spiegato come lo sviluppo di Fall Guys sarebbe stato impossibile senza l'esperienza accumulata dallo studio negli anni, partendo dal loro primo progetto di successo: "il nostro primo grande risultato è arrivato con Amateur Surgeon. E' stato un gran momento per noi. Il gioco ha ottenuto un'enorme risonanza online e ha rappresentato un punto di svolta per lo studio verso la creazione di titoli originali Mediatonic che non fossero porting o commissioni di grandi marchi". All'epoca, tra i clienti dello studio di sviluppo figuravano aziende del calibro di Sega, Disney e Bandai Namco e il team ha persino lavorato a stretto contatto con Square Enix.

"Eravamo nel periodo in cui sono esplosi i giochi sulle piattaforme social" dice Croft: "siamo passati dai giochi in flash al realizzare titoli per MySpace e Facebook, fino ad arrivare alle console e agli iPhone [...] abbiamo sempre cercato di attuare scelte che fossero sostenibili per la compagnia nel lungo periodo". Vista l'esperienza di Mediatonic nell'ambito social media, non sorprende che lo studio abbia dato i natali ad un titolo come Fall Guys, appositamente pensato per diventare virale in tempi brevi. Parlando proprio di Fall Guys, l'idea nasce nel 2018, quando il game designer Joe Walsh propone la creazione di un battle royale basato sulla formula di uno show televisivo, nello specifico parliamo di Takeshi's Castle. A tal riguardo Croft ha dichiarato: "l'idea ci è piaciuta fin da subito e in un paio di settimane avevamo già il primo concept pronto, che all'epoca prendeva molto in prestito da Takeshi's Castle".

La formula aveva senza dubbio un grande potenziale ma il successo del prodotto finale ha comunque colto Mediatonic di sorpresa e Croft stesso ha confermato che l'accoglienza dedicata a Fall Guys è stata per loro surreale. In ogni caso il party game sembra tutt'ora inarrestabile: avete già dato un'occhiata alle novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di Fall Guys?