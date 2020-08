Fall Guys: è disponibile nel negozio una skin a tema Hotline Miami

Era solo questione di tempo prima che Fall Guys: Ultimate Knockout accogliesse nel negozio in game delle skin ispirate ad altri titoli. Da oggi, infatti, è possibile acquistare un costume leggendario e particolarmente costoso dedicato al protagonista di Hotline Miami.

Parliamo di Jacket, ovvero il criminale con la maschera da gallo la cui skin può essere acquistata nel negozio per i prossimi tre giorni. Il costo dell'oggetto è davvero elevato e, purtroppo per chi non possiede abbastanza valuta in game, non può essere comprato tramite l'ausilio di carta di credito. Entrambe le parti del costume costano cinque Corone, ciò significa che solo chi ha vinto almeno dieci volte può fare sua questa skin esclusiva.

La rapidità con la quale Jacket è arrivato nel negozio è probabilmente legata al fatto che il publisher di Hotline Miami e Fall Guys sia in entrambi i casi Devolver Digital. Non è da escludere però che in futuro possano arrivare altre collaborazioni, infatti sui social network sono spuntati dei messaggi molto interessati che i creatori di Fall Guys si sono scambiati con i profili di The Witcher e Cyberpunk 2077.

