Fall Guys: quanto durerà la Stagione 2? Ecco tutti i bonus sbloccabili

Sulle ali dell'entusiasmo degli appassionati, la Stagione 2 di Fall Guys è finalmente iniziata: quanto durerà la nuova fase del frizzante party game di Mediatonic? E quali bonus si potranno sbloccare avanzando nei livelli insieme alla propria caramellina digitale? Scopriamolo insieme.

Visto l'incredibile successo ottenuto al lancio da Fall Guys Ultimate Knockout, gli sviluppatori inglesi hanno dato forma a moltissimi contenuti inediti che, nelle loro intenzioni, contribuiranno ad attrarre sempre più appassionati al loro colorato battle royale.

Quanto durerà la Stagione 2 di Fall Guys?

La nuova fase ingame di Ultimate Knockout è iniziata nella giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, e durerà esattamente 60 giorni. In base alle indicazioni fornite da Mediatonic, la Stagione 2 di Fall Guys giungerà infatti al termine nella sera di lunedì 7 dicembre, tanto su PC quanto su PlayStation 4.

Fino ad allora, i fan dell'ormai iconico platform multiplayer potranno cimentarsi nelle attività della Season 2 e cercare di superare il maggior numero di round competitivi e di sfide a squadre per raccogliere quanto più Punti Fama.

Fall Guys: quali saranno i bonus della Stagione 2?

Il nuovo sistema di progressione escogitato da Mediatonic per coinvolgere i fidelizzare i giocatori fornirà decine di contenuti inediti da poter sbloccare. Al passaggio di ciascuno dei 40 livelli di Fama della Stagione 2 di Fall Guys si riceverà un premio tra parti di costume, personalizzazioni per il Nameplate, skin, colorazioni esclusive per l'abbigliamento, emote, Kudos e Corone da spendere nel negozio interno.

Eccovi allora la lista completa dei bonus previsti superando ogni livello di Fama nella Season 2 di Fall Guys:

Primo livello Romantic - Colour 1 Crown - Currency Pantaloons - Pattern Slime - Nameplate Orc - Lower Costume Amethyst - Colour 1 Crown - Currency Floral - Pattern Orc - Upper Costume 1 Crown - Currency Molten - Colour Dragonfire - Nameplate Knight to Remember - Nickname 2 Crowns - Currency Jester - Lower Costume Salute - Emote Strained - Faceplate Medieval Madness - Pattern Heraldic - Colour 3 Crowns - Currency Jester - Upper Costume 1500 Kudos - Currency Foolish - Colour Cross Check - Pattern 3 Crowns - Currency Bronze - Colour Elder Dwarf - Lower Costume Famous - Nameplate Court Jester - Pattern 5 Crowns - Currency Bow - Emote Valorous - Colour Menace - Faceplate Knight - Pattern 5 Crowns - Currency Elder Dwarf - Upper Costume Sir Hugs A Lot - Nickname Fleur-De-Lis - Pattern Magician - Celebration

Cosa ne pensate degli interventi compiuti da Mediatonic per fare felici gli appassionati del loro party game? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro speciale sui contenuti della Stagione 2 di Fall Guys.