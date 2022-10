Fall Guys, evento di Halloween: come sbloccare la skin gratis e alcuni Kudos

Halloween è arrivato anche in Fall Guys Ultimate Knockout, il free to play targato Mediatonic ed Epic Games che nel corso delle ultime ore si è aggiornato con pacchetti a tema horror a pagamento e uno speciale evento a tempo che permette di ottenere alcuni elementi cosmetici in maniera del tutto gratuita.

Come sbloccare le ricompense di Halloween

Il sistema attraverso il quale si possono sbloccare le ricompense di Ladri di Dolcetti, ovvero l'evento di Halloween di Fall Guys, è il medesimo di tutti gli altri eventi a tempo del gioco gratis. Dovrete infatti recarvi nell'apposito menu nella schermata principale del titolo e procedere al completamento delle sfide proposte: si tratta di un totale di 10 incarichi che ricompensano il giocatore con una speciale valuta che funge da esperienza per un mini-pass gratuito. Se volete tutte le ricompense, dovrete completare tutte e 10 le missioni e accumulare un totale di 1.000 punti esperienza.

Elenco delle ricompense

Ecco di seguito la lista di tutti gli oggetti che si possono sbloccare attraverso il completamento delle sfide dell'evento di Halloween di Fall Guys:

Soprannome "Ruba-Dolcetto" - Si ottiene con 100 monete dell'evento

200 Kudos - Si ottengono con 300 monete dell'evento

Targhetta "Spettrale" - Si ottiene con 500 monete dell'evento

Motivo "Z la Zucca" - Si ottiene con 800 monete dell'evento

Costume "Ciabatt-O'-Lantern" - Si ottiene con 1000 monete dell'evento

Come tutti gli eventi del free to play, anche Ladri di Dolcetti avrà una durata limitata nel tempo e, stando al contatore presente nella schermata principale del gioco, sarà possibile completare le sfide ed ottenere le ricompense solo ed esclusivamente fino al prossimo martedì 1 novembre 2022 alle ore 11:00 del fuso orario italiano.

Sapevate che a breve potrebbero arrivare le skin di SpongeBob in Fall Guys?