Fall Guys: il fenomeno è anche sui social con gli esilaranti tweet degli sviluppatori

In questi giorni, i curatori del profilo Twitter di Fall Guys hanno regalato delle vere e proprie perle d'ilarità, con commenti ironici sui bug e sul tilt dei server a cui è andato incontro il titolo per i troppi accessi e video realizzati dagli appassionati . I curatori dei social di Fall Guys hanno poi provato a corrompere Geoff Keighley (ovviamente per finta!) nella speranza di ricevere qualche premio nella prossima cerimonia dei The Game Awards. E questo, senza dimenticare il siparietto sulla richiesta di collaborazione tra Fall Guys e Cyberpunk 2077 che ha coinvolto CD Projekt con l'intromissione della pagina Twiter di The Witcher.

WIDE GUYS challenge by @ellyawwesome



Every time you get through a round of Fall Guys, you have to stretch the resolution of the game



Why?



I don't know 🤷‍♂️



But you can watch Elly attempt it here: https://t.co/8CBaATibSr pic.twitter.com/KpWPMqiFuQ — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 9, 2020

lol people either call me a "social media intern" or a "social media team"



Apparently, there's no middle ground lol



I'll have you know, I'm a



⊂_ヽ

\\ Λ_Λ

\( 'ㅅ' ) Senior

> ⌒ヽ

/ へ\ Community

/ / \\

/ ノ ヽ_つ Manager pic.twitter.com/PzdDzilneI — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 9, 2020

Stealing this meme 🌶️👌 https://t.co/hGdmxvWdiF — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 9, 2020

Thanks for the follow @geoffkeighley 👀



Is it because we are gonna win some awards? 👀



What if I slip you a few Crowns? 👑👑👑 — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 8, 2020

I'm sad this bug exists... but this meme almost makes it worth it?



😂👌 pic.twitter.com/SC7biA4DTN — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 7, 2020

Some say he's still spinning to this day https://t.co/p9tQgWvkko — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 7, 2020

HOOT! We’ve moved scheduled maintenance up to *now* so the servers will be offline for a bit.



About to hit a big weekend and we wanna be ready!



Updates here and @FallGuysOwl with server status soon. pic.twitter.com/atKYiyyeUe — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 7, 2020

Picture of me and my two new best friends @CyberpunkGame and @witchergame https://t.co/iTAInc7zhR — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 6, 2020