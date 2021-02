Fall Guys: il frizzante 'bumble royale' arriva in estate su Xbox One e Series X/S

Dopo aver svelato la versione Switch di Fall Guys, i ragazzi di Mediatonic si affacciano sulle pagine del blog di Xbox Wire per annunciare la trasposizione per Xbox One e Xbox Series X/S del loro frizzante party game.

Alle presentazioni di rito ci pensa Joe Walsh, il Lead Game Designer di Mediatonic, con un messaggio che riassume l'esperienza ludica e i contenuti di questo titolo multiplayer descritto affettuosamente dagli sviluppatori inglesi come "bumble royale", per le fattezze da caramelline (ma che in realtà sono dei veri e propri pilloloni antropomorfi) dei personaggi interpretabili.

Nella sua versione per console verdecrociate, Fall Guys comprenderà tutti gli elementi, le modalità e le funzioni che ne stanno determinando l'incredibile successo su PC, PlayStation 4 e PS5. Stando a quanto precisato da Walsh, l'edizione Xbox di Fall Guys approderà sullo store digitale di Xbox One, Xbox Series X e Series S nel corso di questa estate.

Nell'annuncio dello sviluppatore capo di Mediatonic non viene però specificato se, come suggerito a gennaio dai curatori dei social di Microsoft salvo poi essere smentiti dal publisher Devolver Digital, Fall Guys arriverà su Xbox Game Pass.