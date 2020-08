Fall Guys: in futuro debutteranno le lobby private?

Fall Guys continua ad ottenere ottimi risultati commerciali con milioni di giocatori attivi sia su console che su PC. Il successo del battle royale di Mediatonic è da imputare in parte dall'enorme feedback che ha ricevuto dalla community di streamer su Twitch che ha portato all'organizzazione di un Twitch Rivals a tema.

Nonostante questo, Fall Guys non offre nessun tipo di funzione che permetta di creare lobby private o server dedicati, entrambe opzioni presenti in titoli affini che ambiscono a trovare spazio nell'ambito degli e-sports. In una recente intervista con The Loadout i ragazzi della software house hanno dichiarato che la possibilità di giocare in match personalizzati sarà probabilmente introdotta in futuro.



"Siamo ancora all'inizio ma è una cosa che ci sembra particolarmente richiesta dalla community" spiega Joe Walsh, game designer del gioco, e continua: "Fall Guys in definitiva è come uno show televisivo e gli utenti vogliono essere i registi, dirigendo il proprio spettacolo personale. Abbiamo capito che è una feature molto desiderata ma ci occorre del tempo per capire come implementarla. In ogni caso è nella nostra lista delle cose da fare".

Anche il community manager Oliver Hindle si è espresso sull'argomento, rimarcando quanto l'enorme popolarità di Fall Guys abbia colto lo studio di sorpresa: "Non è una cosa che ci aspettavamo. Abbiamo fatto un sacco di battute sull'eventuale trasformazione di Fall Guys in un e-sports, ma siamo sempre stati per lo più ironici". Le lobby private non arriveranno nell'immediato futuro ma gli sviluppatori sembrano determinati a migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco.