Fall Guys Giochi degli Idoli: come sbloccare la skin gratis del gladiatore d'oro

Mediatonic ed Epic Games si stanno scatenando con il loro Fall Guys Ultimate Knockout, che dal passaggio al free to play sta accogliendo senza sosta nuovi eventi che mettono in palio numerose ricompense gratuite. A tal proposito, è ora arrivato il mini-evento chiamato Giochi degli Idoli, il quale permette di ottenere una skin esclusiva gratis.

Come già accaduto nelle scorse settimane, questa iniziativa consiste in una sorta di piccolo pass battaglia le cui ricompense possono essere sbloccate completando sfide e accumulando punti. Le missioni coinvolgono sia le modalità classiche, ovvero quelle per giocatori solitari o a squadre, sia la nuova modalità a tempo Esathlon, in cui sedici giocatori si sfidano in una serie di round del mini-gioco Esa-In-Tondo.

Qui sotto potete trovare l'elenco completo delle sfide che vanno completate per accumulare progressi nel pass dell'evento ed ottenere tutte le ricompense gratuite:

Partecipa a qualsiasi round in Esathlon su pista (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Vinci Esathlon su pista (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Arriva al round 3 in Spettacolo di squadra (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Arriva al round finale in Spettacolo di squadra (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Vinci Spettacolo di squadra (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Arriva al round 3 in Spettacolo a coppie (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Vinci Spettacolo Squadre a due (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Arriva al round 4 in Spettacolo in solitaria (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Arriva al round finale in Spettacolo in solitari (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Vinci Spettacolo in solitaria (0/1) - Ricompensa: 100 Punti

Di seguito trovate invece la lista degli oggetti cosmetici che si possono sbloccare nel corso dell'evento:

Soprannome "Atleta dei Giochi degli Idoli" - Obiettivo: 200 Punti

200 Kudos - Obiettivo: 300 Punti

Targhetta "Atleta dei Giochi degli Idoli" - Obiettivo: 500 Punti

Pantaloni del costume "Idolo della Corona" - Obiettivo: 800 Punti

Parte superiore del costume "Atleta dei Giochi degli Idoli" - Obiettivo: 1.000 Punti

Va precisato che l'evento ha una durata limitata nel tempo e terminerà tra poco più di quattro giorni. Se volete sbloccare la skin e le restanti ricompense, quindi, dovrete affrettarvi e completare tutte le sfide proposte.

