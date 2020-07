Fall Guys: il gioco PS4 gratis con PS Plus ora in VR grazie a Dreams!

Sviluppato dal team di MediaTonic ed edito dal publisher Devolver Digital, il coloratissimo titolo dall'animo goliardico è parte della line up di giochi gratis PS Plus di agosto 2020.

In uscita su PlayStation 4 e PC il prossimo martedì 4 agosto, Fall Guys: Ultimate Knockout è già un successo su Twitch. Sono infatti moltissimi gli spettatori che si stanno divertendo a osservare le peculiari e bizzarre dinamiche che caratterizzano la produzione. Non sorprende dunque eccessivamente che gli appassionati abbiano già iniziato a realizzare degli omaggi al titolo MediaTonic, ancor prima della sua pubblicazione ufficiale.

In particolare, Fall Guys: Ultimate Knockout è approdato su Dreams, l'apprezzata creazione di Media Molecule, esclusiva PlayStation 4 che consente ad aspiranti game designer di dare sfogo alla propria creatività. Tra gli utenti attivi nel Dreamverso troviamo DreamsEngineer, che ha profuso il proprio impegno nel ricreare le atmosfere di Fall Guys: Ultimate Knockout in Dreams. Grazie al recente update pubblicato da Media Molecule, l'editor di videogiochi ora supporta PlayStation VR: grazie a questo particolare connubio, l'omaggio realizzato dal giocatore può essere giocato anche in realtà virtuale!



Gli sviluppatori di MediaTonic a quanto pare hanno apprezzato molto la creazione dell'utente in Dreams, tanto da condividerla tramite l'account Twitter ufficiale del gioco.