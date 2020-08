Fall Guys è il gioco più scaricato di sempre dagli abbonati a PlayStation Plus

Fall Guys Ultimate Knockout continua a macinare record e quello appena confermato da Sony non fa che evidenziare il successo globale del titolo Mediatonic. Pare infatti che la buffa rivisitazione in chiave videoludica di Takeshi's Castle sia ora il prodotto più scaricato dagli abbonati a PlayStation Plus.

Se consideriamo che nel corso degli anni hanno fatto parte del catalogo di titoli gratuiti giochi del calibro di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, The Last of Us Remastered, Rocket League, Uncharted 4, Shadow of the Colossus e tantissimi altri, non possiamo che essere stupiti dalla popolarità del gioco. A spingere il numero di download è stato sicuramente il fatto che il gioco sia stato immediatamente reso disponibile gratuitamente al lancio, fattore che, unito ad una certa carenza di novità, ha permesso al titolo di esplodere.

Prima di lasciarvi al divertente Tweet di Sony PlayStation attraverso il quale è stato annunciato l'incredibile risultato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Fall Guys Ultimate Knockout.

Non dimenticate che proprio domani, in occasione dell'Opening Night Live della GamesCom 2020, Mediatonic annuncerà ufficialmente la Stagione 2 di Fall Guys Ultimate Knockout.