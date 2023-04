Fall Guys, grandi novità in arrivo: la modalità Creativa è imminente, stando ai leaker

Stando a quanto sostenuto dalle 'gole profonde' di Insider-Gaming, sembra proprio che l'atteso Editor di Livelli di Fall Guys sia destinato a fare presto il suo ingresso nel frizzante party game di MediaTonic.

A giudicare da quanto emerso dall'ultimo leak, lo sviluppo degli strumenti creativi legati all'Editor di Livelli di Fall Guys sarebbe quasi ultimato, per la felicità di tutti i pilloloni antropomorfi desiderosi di cimentarsi nelle sfide speciali delle mappe personalizzate realizzate dalla community.

Stanto ai leaker, la modalità Creativa di Fall Guys sarà disponibile dal 10 maggio, contestualmente al lancio della prossima Stagione del party game di Mediatonic. L'editor in questione dovrebbe offrire l'accesso a tantissimi oggetti, elementi architettonici e componenti logiche per creare gare a squadre e infernali percorsi a ostacoli per rovinare la festa alle caramelline in cerca di Corone.

La speranza degli sviluppatori britannici è ovviamente quella di riportare il titolo ai 'fasti di un tempo', basti pensare al clamoroso successo di Fall Guys per il lancio in free to play, con un picco di oltre 172mila giocatori in contemporanea su Steam e la bellezza di 50 milioni di giocatori su PC e console.