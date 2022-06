Fall Guys gratis: come attivare il cross-save su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Fall Guys Ultimate Knockout è ufficialmente diventato gratis e i giocatori possono procedere al download su una qualsiasi delle piattaforme supportate. Chiunque avesse già giocato il titolo in passato, può ora abilitare il cross-save e condividere tutti i progressi fra le versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Cos'è il cross-save?

Come tutti i giochi pubblicati da Epic Games, infatti, anche il colorato titolo Mediatonic gode del pieno supporto a cross-play e cross-progression. La prima feature consente di giocare con utenti su altre piattaforme e può essere attivata o disattivata direttamente dal menu delle impostazioni. La cross-progression, invece, è un meccanismo grazie al quale è possibile passare da un dispositivo all'altro mantenendo tutti i progressi (costumi, personalizzazioni ed emote) e i Kudos acquisiti nel tempo.

Come si attiva il cross-save

Il metodo attraverso il quale i giocatori di Fall Guys Ultimate Knockout possono abilitare la progressione condivisa tra tutte le piattaforme è davvero semplice e non richiede passaggi particolari come visto qualche mese fa con Rocket League. Il cross-save della versione free-to-play di Fall Guys è automatico, a patto però che il giocatore abbia predisposto il suo profilo ad una funzione del genere: per far ciò occorre avere un account Epic Games Store al quale sono state associate tutte le piattaforme in vostro possesso. Effettuate quindi l'accesso al vostro account Epic da un qualsiasi browser e visitate la pagina dei collegamenti per poi cliccare su "Account": da qui, verificate che vi siano tutti gli account collegati (PlayStation, Xbox e Nintendo) e, in caso contrario, cliccate sul tasto per porre rimedio. A questo punto potrete avviare il gioco su uno qualsiasi dei vostri dispositivi per trovare tutti gli oggetti, le valute e le statistiche.