Fall Guys Gratis: come funzionano Show-Bucks, Kudos e Corone?

Dopo aver ottenuto un grande successo con la sua prima versione a pagamento, Fall Guys è gratis su PC e tutte le console: il gioco può quindi essere scaricato gratuitamente su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

All’interno di Fall Guys potrete divertirvi con una serie di minigiochi tutti contro tutti e a squadre, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo ed ottenere l’ambita corona del vincitore. Durante queste partite in stile "last man standing" potrete ottenere una certa quantità di punti e denaro virtuale, i quali possono poi essere utilizzati all’interno del negozio per acquistare una grande varietà di oggetti cosmetici differenti. Andiamo quindi a vedere quali sono le valute virtuali disponibili in Fall Guys, a cosa servono e tutte le modifiche apportate.

Show-Bucks

L’arrivo della nuova stagione e il passaggio al modello free to play portano con loro l’introduzione di una nuova valuta virtuale: stiamo parlando dei cosiddetti Show-Bucks. Questi svolgono un ruolo estremamente simile (per non dire identico) a quello dei V-Bucks di Fortnite: possono infatti essere acquistati con denaro reale oppure ottenuti completando i livelli del Season Pass, e possono poi essere spesi all’interno del negozio per acquistare costumi, emote, oggetti cosmetici e le versioni a pagamento del Season Pass stesso.

Kudos

I Kudos erano la principale valuta all’interno di Fall Guys, ma con l’introduzione degli Show-Bucks hanno assunto un ruolo meno importante, e sono state modificate le modalità con cui possono essere ottenuti e poi spesi. In particolare, da questa stagione in poi i Kudos possono essere ottenuti solamente partecipando ad eventi speciali, completando le sfide oppure finendo i livelli del Season Pass, ma non verranno più elargiti al giocatore al termine di ogni partita in base al proprio piazzamento, a differenza di quanto accadeva in precedenza.

La lista di oggetti che possono essere acquistati tramite i Kudos, sia all’interno della selezione giornaliera che nel negozio settimanale, comprende invece tutte le categorie seguenti:

Costumi e pezzi di costumi di rarità Comune

Colori di rarità Comune

Soprannomi

Targhe

Maschere di rarità Comune

Pattern di rarità Comune

Corone

Il sistema delle Corone è stato completamente rivisto: queste non sono più utilizzabili come una valuta normale per acquistare costumi ed oggetti cosmetici. Nella nuova stagione del gioco sarà possibile accumulare i cosiddetti Livelli Corona per sbloccare un numero sempre maggiore di costumi speciali: per farlo dovrete completare le Sfide e le Modalità a Tempo Limitato. Ogni Corona di vecchio tipo, ormai inutilizzabile, che avete accumulato all’interno del vostro account verrà convertita in 2.000 Kudos, in modo da darvi comunque modo di spenderle all’interno del negozio.

Se siete tra i tanti che hanno iniziato a giocare il titolo firmato Mediatonic da poco, approfittando del passaggio al modello free to play, non perdetevi la nostra guida con i trucchi per vincere le partite di Fall Guys.