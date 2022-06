Fall Guys Gratis: come ottenere le skin dorate della Corona

Il battle royale di Mediatonic cambia pelle: Fall Guys è diventato free to play su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile, introducendo moltissime novità per quanto riguarda i metodi per ottenere e spendere le valute virtuali presenti all'interno del gioco.

Partendo dal nuovo sistema per accumulare Corone della Vittoria in Fall Guys, spieghiamo come ottenere i nuovi costumi dorati. Con l'arrivo della nuova stagione, infatti, vincere le partite vi garantirà come al solito una Corona; quest'ultima tuttavia non potrà più essere spesa nel negozio, ma andrà invece ad aumentare un contatore chiamato Livello della Corona. Quest'ultimo è suddiviso in diversi tier, ciascuno dei quali sbloccherà diverse versioni speciali dei costumi classici più amati con una colorazione in oro puro.

Tutto quello che dovrete fare per ottenere queste particolari skin, dunque, sarà giocare e vincere le partite, in modo tale da guadagnare Corone della Vittoria e aumentare il vostro Livello della Corona. Una volta raggiunto un nuovo tier del contatore sbloccherete automaticamente i relativi costumi, che andranno direttamente all'interno del vostro guardaroba.

Per sbloccare le prime skin dorate dovrete accumulare molti livelli della Corona: avrete di conseguenza bisogno di vincere un gran numero di partite. Armatevi quindi di pazienza, e per ottenere risultati più immediati non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra guida con i trucchi per vincere le partite in Fall Guys.