Fall Guys Gratis: come sbloccare l'Elmetto Gatto Spartan di Halo

L’arrivo della nuova stagione di Fall Guys non ha solo reso il gioco free to play su tutte le piattaforme, ma ha anche introdotto molti nuovi costumi e strumenti cosmetici che è possibile acquistare utilizzando le valute virtuali presenti in Fall Guys.

Uno di questi nuovi oggetti speciali è basato sulla collaborazione tra il popolare battle royale a base di corse ad ostacoli e l'iconico brand di Halo: stiamo parlando dell’elmetto Gatto Spartan, un buffo cappello che, come dice il nome, riprende le fattezze dei tipici elmi degli Spartan della serie 343 Industries aggiungendoci un paio di orecchie da gatto.

Per ottenere questo cappello speciale, oltre a tanti altri oggetti e costumi dedicati proprio al franchise di Halo, dovrete prendere parte all’evento di Halo Infinite Spartan Showdown, che sarà disponibile per tutti i giocatori dal 30 giugno al 4 luglio. Al momento attuale non sappiamo quali saranno le condizioni di sblocco precise che bisognerà raggiungere per ottenere l’elmetto Gatto Spartan. Nonostante questo, è comunque possibile fare delle previsioni basandosi sugli eventi precedenti: è probabile che i giocatori dovranno completare una serie di sfide particolari per sbloccare l’ambito cappello, assicurandosi di terminare tutte le richieste in tempo prima della fine dell’evento. In caso contrario l’elmetto Gatto Spartan potrebbe non essere più disponibile per l’acquisto.

Fall Guys è ora gratis per tutti: se volete conoscere tutte le novità della nuova stagione non dimenticate di dare un'occhiata al nuovo video gameplay della stagione Free For All di Fall Guys.