Fall Guys gratis: come sbloccare le ricompense della pre-registrazione su PC e console

Come ormai ben saprete, a breve Fall Guys accoglierà la Stagione 1 "Gratis per tutti", la quale segnerà il passaggio al modello free to play per il folle gioco a base di fagioli salterini. Per celebrare questo evento, il team di sviluppo ha messo in palio un discreto numero di ricompense gratuite, ecco come ottenerle tutte.

Questi oggetti verranno distribuiti ai giocatori grazie all'ormai noto sistema delle pre-registrazioni. Gli utenti potranno effettuare questo passaggio sul sito ufficiale e, in base al numero di pre-registrazioni che verranno fatte da qui al lancio, i giocatori riceveranno più o meno oggetti nel loro inventario. Se siete interessati a questa iniziativa, non dovete fare altro che visitare il portale dedicato alla pre-registrazione e accedere con il vostro account Epic Games (lo stesso che utilizzate per Fortnite). Completato l'accesso, cliccate sul tasto bianco col contorno lilla con su scritto "Pre-Registrati Ora" e, nel caso in cui tutto dovesse andare per il verso giusto, vedrete a schermo il seguente messaggio: "PRE-REGISTRAZIONE ANDATA A BUON FINE!". Assicuratevi di aver collegato al profilo Epic tutti gli account relativi alle vostre piattaforme di gioco (PlayStation, Xbox e Switch), così che possiate ricevere correttamente le ricompense.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense e gli obiettivi da raggiungere per sbloccarle:

Targhetta "Fagiolo vincente" - Obiettivo: 500.000 pre-registrazioni

3.500 Kudos - Obiettivo: 1 milione di pre-registrazioni

Motivo "Burger" - Obiettivo: 1,5 milioni di pre-registrazioni

Emote "Culturista" - Obiettivo: 2 milioni di pre-registrazioni

Costume "Testa di melone" - Obiettivo: 2,5 milioni di pre-registrazioni

Va precisato che la campagna di pre-registrazione sarà attiva dal 16 maggio 2022 al 20 giugno 2022. La distribuzione delle ricompense, invece, avverrà entro e non oltre la notte del 27 giugno 2022, ovvero qualche giorno dopo il lancio della versione free to play di Fall Guys, fissata al 21 giugno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (tramite Epic Games Store).