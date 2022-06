Fall Guys gratis: i frizzanti video live action ci preparano alla Stagione Free for All

Mancano ormai pochi giorni all'attesissima trasformazione di Fall Guys gratis per tutti, e così le caramelline da competizione del party game di Mediatonic scaldano i muscoli in vista della Stagione Free for All con dei frizzanti video in cinematica e live action.

I simpatici filmati promozionale confezionati dagli sviluppatori inglesi per il Summer Game Fest ci offrono un piccolo antipasto della folle esperienza di gioco che attende tutti i pilloloni antropomorfi che si preparano alla partenza della Stagione Gratis per Tutti, una fase ingame che, come suggerito dal titolo, sancirà il definitivo passaggio di Ultimate Knockout al modello free-to-play.

Sempre grazie alle tante informazioni condivise fino ad oggi da Mediatonic, sappiamo già che l'aggiornamento della Season di Fall Guys verrà lanciato su PC e PS4 contestualmente alla pubblicazione delle nuove versioni Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con tanto di progressi condivisi e cross-play abilitato su tutte le piattaforme.

Il lancio della Stagione Free for All di Fall Guys è previsto per martedì 21 giugno: qualora foste interessati, qui trovate una guida con tutti i passaggi da compiere per ottenere le ricompense per il preordine di Fall Guys gratis.