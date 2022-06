Fall Guys gratis: microtransazioni obbligatorie per gli oggetti rari? Scoppia la polemica

Proprio come preannunciato da Mediatonic nelle scorse settimane, il platform competitivo Fall Guys è infine diventato un titolo free-to-play. Lo studio ha diffuso le informazioni su come funzionerà la valuta di gioco e sugli altri cambiamenti in arrivo, ed i giocatori non sono propriamente soddisfatti.

Da oggi è stata introdotta in Fall Guys una nuova valuta premium nota come Show-Bucks. Ovviamente sarà possibile acquistare Show-Bucks con soldi veri, ma ci sarà anche una piccola somma disponibile come parte del "percorso di progressione gratuito" del Season Pass. Gli Show-Bucks verranno utilizzati per acquistare il pass stagionale completo di Fall Guys e alcuni bundle di skin. Mediatonic afferma che "la maggior parte degli oggetti" acquistabili con Show-Bucks sarà di rarità non comune o superiore. Inoltre, chi ha acquistato il titolo e ci hai giocato prima dell'aggiornamento free-to-play, otterrà il Season Pass premium senza costi aggiuntivi.

Giungiamo quindi a ciò che sta facendo discutere gli utenti di Fall Guys: i cambiamenti a Crown e Kudos. Vincendo una partita in Fall Guys viene assegnata una Corona, una valuta speciale che si può utilizzare per acquistare costumi e altri oggetti cosmetici. Dopo l'aggiornamento free-to-play, tuttavia, le corone non sono più una valuta spendibile. I giocatori avanzeranno semplicemente nei Crown Ranks e sbloccheranno nuovi costumi man mano nel corso della progressione.

Dopo l'aggiornamento, non è più possibile guadagnare Kudos semplicemente giocando. Sarà quindi necessario prendere parte ad eventi, sfide e progredire nel nuovo Season Pass. I Kudos sbloccheranno solo costumi e colori di rarità comune, oltre a nickname e targhette. Ciò significa che è essenzialmente impossibile guadagnare qualcosa al di sopra della rarità comune senza spendere soldi veri. Dal momento che i Kudos non possono più essere guadagnati attraverso il normale gameplay e inoltre non si convertono in Show-Bucks, risulta obbligatorio spendere denaro per ottenere i premi di qualità superiore di Fall Guys, e questo ha scatenato una reazione tutt'altro che positiva tra la community online del gioco.

Ne approfittiamo per mettervi in guardia dalle truffe che vogliono Fall Guys disponibile anche su iOS e Android.