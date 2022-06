Fall Guys gratis: quali sono i Minigiochi e i Percorsi più divertenti?

Con l'avvenuto lancio di Fall Guys gratis in Italia, riavvolgiamo idealmente il nastro dei ricordi per andare alla ricerca dei minigiochi e dei percorsi a ostacoli più spassosi che il party game di Mediatonic ha saputo offrirci sin dalla Beta del frizzante videogioco sulle caramelline da competizione.

La simpatica esperienza competitiva in salsa battle royale di Mediatonic ed Epic Games deve il suo successo alla grande varietà di sfide offerte agli appassionati tra percorsi a ostacoli "classici", attività a squadre e sfide di sopravvivenza, per poi culminare nelle emozionanti battaglie dei Round Finali per la conquista delle Corone.

La redazionedi GameSpot ha così provato a stilare l'elenco dei minigiochi e dei percorsi più divertenti di Fall Guys Ultimate Knockout, partendo ovviamente dalle arene disponibili sin dalla versione in Beta per poi abbracciare i Round inediti integrati da Mediatonic nel percorso stagionale che ci ha condotti fino all'attuale Season Free for All su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Versione Beta

Jump Showdown (Round Finale) - Salta sopra l'ostacolo rotante ed evita il pavimento che crolla per vincere la Corona!

See Saw (Corsa) - Corri evitando di essere sbilanciato dalle altalene per raggiungere il traguardo!

Dizzy Heights (Corsa) - Supera gli ostacoli e corri verso il traguardo!

Fall Mountain (Round Finale) - Raggiungi per primo la cima della montagna e prendi la Corona!

Hex-A-Gone (Round Finale) - I tasselli del pavimento crollano quando ci cammini sopra: continua a muoverti e sopravvivi il più a lungo possibile per vincere la Corona!

Fall Ball (Sfida a Squadre) - Segna gol portando la palla nella porta della squadra avversaria: lavora insieme per ottenere la vittoria!

Slime Climb (Corsa) - Supera la melma in aumento e sopravvivi attraverso gli ostacoli per raggiungere il traguardo!

Stagione 2

Big Fans (Corsa) - Supera gli ostacoli e corri verso il traguardo!

Stagione 3

Ski Falls (Corsa) - Salta attraverso i buchi per guadagnare punti!

Stagione 4

Skyline Stumble (Corsa) - Supera gli ostacoli futuristici e corri verso il traguardo!

The Slimescraper (Corsa) - Supera la melma in aumento e sopravvivi attraverso gli ostacoli per raggiungere il traguardo!

Hoverboard Heroes (Sfida di Sopravvivenza) - Evita di cadere dall'hoverboard e raggiungi il traguardo!

Stagione 5

Lily Leapers (Corsa) - Rimbalza sui tamburi per raggiungere il traguardo!

Stagione 6

Party Promenade (Corsa) - Supera gli ostacoli e corri verso il traguardo!

Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche un approfondimento con tanti trucchi e consigli per vincere in Fall Guys gratis.