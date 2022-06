Fall Guys è gratis, ma non esiste su iPhone e Android, occhio alle truffe!

A partire dal 21 giugno, Fall Guys è gratis su PC e tutte le console, il gioco è disponibile da oggi come free to play su PC (via Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 e Nintendo Switch... ma non su piattaforme mobile.

Esatto, a oltre due anni dal lancio, Fall Guys Ultimate Knockout non è ancora disponibile su smartphone e tablet, dunque fate attenzione se vi imbattete in download del gioco per piattaforme iPhone, iPad e smartphone e tablet Android. Spesso si tratta di virus, malware o ad-aware che sfruttano il nome di un gioco famoso "camuffandosi" da versione mobile dello stesso, attenzione dunque a scaricare APK o file legati a Fall Guys per piattaforme mobile dal momento che come detto non esiste una versione per cellulari e tablet di Ultimate Knockout.

Se state cercando Fall Guys per iPhone e Android potete optare per l'alternativa Stumble Guys Multiplayer Royale gratis, Stumble Guys è un gioco multigiocatore che riprende il concetto alla base di Fall Guys, non si tratta di un vero e proprio clone ma di un titolo nato sulla scia del successo di Ultimate Knockout, Stumble Guys è gratis su App Store e Google Play... buon download!