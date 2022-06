Fall Guys gratis da oggi: impossibile scaricarlo da Epic Store per 'traffico elevato'

L'incredibile interesse suscitato dal lancio di Fall Guys gratis sta causando seri problemi ai server di Epic Games Store: il negozio digitale di Epic, infatti, non riesce a gestire la mole di richieste e restituisce a schermo un messaggio che segnala l'impossibilità di scaricare il gioco per 'traffico elevato'.

Nonostante il sito di Epic Store sia perfettamente operativo e non presenti alcun rallentamento di sorta su browser web o tramite l'apposito Launcher, una volta giunti sulla pagina di Fall Guys chi desidera riscattare a zero euro il frizzante party game di Mediatonic viene accolto da un messaggio in cui Epic segnala che "stiamo riscontrando un volume di transazioni elevato, riprova più tardi".

Provando a cliccare sul pulsante "Effettua l'Ordine" necessario per inserire il titolo nella propria ludoteca, la pagina di Epic Store si blocca temporaneamente e, al riavvio, ripete l'avviso sulla congestione del traffico sul sito e rimbalza l'utente alla medesima schermata di cui sopra. In alcuni casi, l'ordine viene finalizzato ma il gioco, pur essendo segnalato come "presente in Libreria", non compare nell'elenco dei titoli associati al proprio account Epic.

Il nostro consiglio, di conseguenza, non può che essere quello di attendere che il supporto ufficiale di Epic Games comunichi le tempistiche richieste per risolvere questo problema che sta interessando la versione PC di Fall Guys ormai rimossa da Steam.