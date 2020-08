Fall Guys gratis con PS Plus al lancio: il team punta all'effetto Rocket League

In seguito all'annuncio dell'inclusione di Fall Guys: Ultimate Knockout nella line up di giochi PS Plus gratis ad agosto 2020, il titolo di MediaTonic ha attirato moltissima attenzione da parte del pubblico.

A sorprendere è stata soprattutto la decisione da parte del team di sviluppo di approdare nel catalogo del servizio a partire dal giorno stesso del lancio del gioco, atteso per il 4 agosto. Di fatto, sin dal Day One, Fall Guys: Ultimate Knockout potrà essere riscosso in maniera completamente gratuita da tutti i giocatori PlayStation 4 abbonati al servizio Sony. Quali sono le ragioni che si celano dietro questa scelta?

Ne hanno di recente discusso gli stessi sviluppatori di MediaTonic nel corso di una sessione di AMA (Ask Me Anything) tenuta su Reddit. Nel corso della discussione, il team ha dichiarato che Sony è rimasta piacevolmente colpita da Fall Guys: Ultimate Knockout quando le è stato presentato. La possibilità di entrare nel catalogo PS Plus è stata definita da uno degli autori come un "sogno", per diverse ragioni. Da una parte, il team spera che questo possa aiutarli a raggiungere un pubblico più vasto di quanto avrebbero potuto fare autonomamente. Inoltre, MediaTonic si augura che questo possa implicare server di gioco molto popolati sin dal Day One, un elemento sicuramente di rilievo. Infine, la software house ha espresso la speranza di poter replicare l' "effetto Rocket League": anche il gioco infatti era approdato nel servizio Sony sin dal giorno di lancio, conquistandosi in seguito un'incredibile notorietà.



In chiusura, ricordiamo che Fall Guys: Ultimate Knockout approderà il 4 agosto anche su Steam, contribuendo ad ampliare la line up di nuovi giochi PC di agosto 2020.