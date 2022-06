Fall Guys gratis, skin e Kudos con Amazon Prime Gaming: ecco come riscattarli

In seguito al rilascio di Fall Guys gratis, sono state avviate diverse iniziative relative al titolo. Tra queste ci sono skin e Kudos in regalo con Amazon Prime Gaming. La procedura da seguire per riscattare questi benefici non è però immediata, motivo per cui ci apprestiamo a spiegarvi come fare.

In questa prima fase della Stagione Free for All di Fall Guys, è possibile riscattare in questo modo, fino al 29 giugno 2022, il pacchetto Amazing Falldazzler, che include il costume da Amazing Falldazzler e 6.500 Kudos (a tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su come funzionano i Kudos su Fall Guys). Di seguito i rapidi passaggi per riscattare le ricompense legate al titolo di Mediatonic.

Come riscattare le ricompense di Fall Guys con Prime Gaming di Amazon

Collegatevi al portale ufficiale di Amazon Prime Gaming; Premete sul pulsante "Accedi", presente in alto a destra; Digitate indirizzo e-mail e password del vostro account Amazon Prime, premendo poi sul tasto "Accedi" e superando eventualmente le richieste in termini di sicurezza; Scrivete "fall guys" nell'apposita barra di ricerca e premete sul riquadro del gioco o collegatevi alla pagina di Fall Guys su Amazon Prime Gaming; Premete prima sul riquadro "Riscatta ora" e poi sul pulsante "Continua"; Fate clic sul tasto "Vai a Mediatonic" e seguite l'apposita guida ufficiale di Fall Guys per collegare l'account (dovrete aprire il gioco e selezionare l'opzione "Collega l'account Amazon", presente nella sezione "Profilo" delle Impostazioni, inserendo poi il codice ottenuto in un'apposita pagina di Amazon, seguendo le indicazioni); Dopo aver premuto sul pulsante "OK" che attesta il collegamento, chiudete Fall Guys; Tornate nella pagina di Prime Gaming dedicata a Fall Guys e fate clic sul pulsante "Completa il riscatto".

Perfetto, al prossimo avvio di Fall Guys troverete le ricompense e dovreste essere pronti per ottenere in modo più rapido, le prossime volte, i benefici legati ad Amazon Prime Gaming. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alla nostra guida su come sbloccare l'elmetto di Halo su Fall Guys.